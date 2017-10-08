كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخیل عن أن البوابة المختصة بإصدار وثائق برنامج العمل الحر جاهزة للتجاوب مع طلبات الراغبين في الحصول على الوثائق، لكنها ستكون مفعلة في موعد أقصاه (الأربعاء) المقبل، لافتاً إلى أن الوزارة حددت 78 مهنة ونشاطاً يستطيع المواطنون والمواطنات الحصول على تراخيص لها.
وقال أبا الخيل خلال مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن مزاولي المهن غير الحاصلين على الوثائق التي تصدرها وزارة العمل لن تسجل ضدهم أي مخالفات، لكنهم سيحرمون فقط من الخدمات والدعم الذي يتوفر نتيجة الحصول على تلك الوثيقة، إلى جانب حرمانهم من مظلة العمل المنظم.
وأشار إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” سيوفر لأصحاب العمل الحر تسهيلات بنكية وتمويلاً، من خلال بنك التنمية الاجتماعية وأنظمة المدفوعات الإلكترونية.
وفق “أخبار 24”.
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