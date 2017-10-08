أعلنت وزارة الداخلية عن استشهاد رجلي أمن وإصابة 3 آخرين فجر اليوم (السبت) إثر تعرض نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي لقصر السلام بجدة لإطلاق نار، من شخص ترجل من سيارة، وتم التعامل معه ما نتج عنه مقتله.
وقال المتحدث الأمني في بيانٍ إنه عند الساعة الثالثة من فجر يوم السبت، تعرضت نقطة حراسةً خارجية تابعةً للحرس الملكي الموجودة أمام البوابة الغربية لقصر السلام بمدينة جدة، لإطلاق نار من شخص ترجل من سيارة يقودها من نوع هونداي تحمل اللوحة رقم (ح ص ك 6081)، وتم التعامل معه على الفور من قبل رجال الحرس الملكي وفق ما يقتضيه الموقف مما نتج عنه مقتله بنفس مكانه في الحال.
وأضاف أنه نتج عن هذا العمل الجبان استشهاد كلٍ من 🙁 وكيل رقيب / حماد بن شلاح المطيري، والجندي أول/ عبدالله بن فيصل السبيعي)، وإصابة كلٍ من : ( العريف / وليد بن علي شامي ، والجندي أول / أحمد صالح القرني ، والجندي أول / عبدالله هندي السبيعي) ، حيث يتلقون حالياً العلاج اللازم . حسب “أخبار 24”.
وأفاد أنه اتضح من إجراءات الثتبت من هوية ذلك الشخص بأنه يدعى / منصور بن حسن بن علي آل فهيد العامري (سعودي الجنسية) ويبلغ من العمر (28) عاماً، وضبط بحوزته بالإضافة للسلاح الرشاش من نوع كلاشنكوف، ثلاث قنابل حارقة مالتوف، وماتزال الجهات الأمنية تباشر تحقيقاتها وسيتم الإعلان عما يستجد لاحقاً.
فيديو:
المتحدث الأمني:
الجاني #منصور_حسن_العامري مواليد 1410، مهنته المسجلة طالب، ولا يملك سجلاً إرهابيًا ولا يوجد شركاء له بهذه الجريمة. pic.twitter.com/CNUEVA7ndU
— أخبار السعودية (@SaudiNews50) ٧ أكتوبر، ٢٠١٧
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