تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للشخص الذي هاجم فجر اليوم (السبت) نقطة حراسةً خارجية تابعةً للحرس الملكي الموجودة أمام البوابة الغربية لقصر السلام بمدينة جدة، وهو ملقي على الأرض بعد التعامل معه من قبل رجال الأمن وقتله وفق ما اقتضاه الموقف.
وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت في بيانٍ لها أنه اتضح من إجراءات الثتبت من هوية الشخص بأنه يدعى منصور بن حسن بن علي آل فهيد العامري سعودي الجنسية ويبلغ من العمر (28) عاماً، وضبط بحوزته سلاح رشاش من نوع كلاشنكوف، وثلاث قنابل مالتوف حارقة.
وأضافت أن الحادثة نتج عنها استشهاد اثنين من رجال الأمن وإصابة 3 آخرين يتلقون حالياً العلاج اللازم، مشيرة إلى أنه جارٍ التحقيق في الأمر وسيتم الإعلان عن أي مستجدات في الحادثة لاحقاً.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج