مازح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الحضور خلال حفل تسلمه اليوم (السبت) شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية، بقوله “أنا الآن الدكتور سلمان”.
ولاقت العبارة التي قالها خادم الحرمين لحظة تسلمه شهادة الدكتوراه الفخرية من قبل مدير الجامعة، تصفيقاً حاراً وابتسامات متبادلة من قبل الحضور.
يشار إلى أن جامعة موسكو منحت شهادة الدكتوراه الفخرية لخادم الحرمين الشريفين؛ تقديراً لدوره في خدمة السلام والاستقرار في العالم؛ ولدوره الفاعل في تنمية وتعزيز العلاقات السعودية الروسية.
وحضر مراسم تسليم الشهادة الوفد السعودي المرافق لخادم الحرمين، إضافة إلى مسؤولين وأكاديميين روس، على رأسهم رئيس المعهد أناتولي توركونوف؛ ووزيرة التعليم الروسية أولغا فاسيلييفا.
وفق “أخبار 24”.
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