سعد بن سليمان الفريخ

سلمان بن أحمد العيد

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بعد الاتفاق مع “أوليفر كان”.. هيئة الرياضة تكلف “حسين صادق” بمتابعة تأسيس أكاديمية الحراس