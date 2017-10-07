قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، اليوم السبت، تكليف الحارس الدولي السابق حسين صادق ليكون ممثلاً للهيئة في إجراءات تأسيس أكاديمية دولية تعنى بإعداد وتأهيل اللاعبين (حراس المرمى).
وأوضحت الهيئة أن هذا التكليف يأتي استكمالا لإنهاء ترتيبات أكاديمية دولية لإعداد لاعبين في حراسة المرمى وفقا للاتفاق المبرم أمس (الجمعة) بين الهيئة والحارس العالمي أوليفر كان.
وأضافت أن الحارس الدولي السابق حسين صادق سيبدأ مهامه اعتبارا من الأسبوع القادم، للإشراف على الإجراءات والترتيبات الخاصة بتأسيس الأكاديمية ومتابعة كل ما يتعلق بهذا الأمر. وفق “أخبار 24”.
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