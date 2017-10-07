نفى مصدر مسؤول رفيع صحة الأخبار التي أشارت إلى دخول النساء لملعب مباراة السعودية وجامايكا أو السعودية وغانا ضمن الاستعدادات لكأس العالم 2018.
وتلتقي السعودية في مواجهتين وديتين أمام منتخبي جامايكا وغانا، فتواجه الأولى السبت 7 أكتوبر، فيما سيكون اللقاء الثاني أمام غانا الثلاثاء 10 أكتوبر.
وأكد مسؤول أخر يعمل في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة” لـ”عين اليوم”، عن عدم وصول أي تعليمات بخصوص دخول النساء لملعب الجوهرة خلال مواجهتي جامايكا وغانا الأسبوع المقبل.
وأشار إلى استعدادهم لأي قرار يصدر بخصوص هذا الشأن؛ لخبرتهم في التعامل مع الجمهور وتجهيز المنشآة للمشجعين.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج