انتشر خلال الأيام الماضية مقطع فيديو، أشبه بالمشاجرة وسمع فيه صراخ نساء، وتم تداوله على أنه لمواطن يقوم بإطلاق النار على زوجته لقيامها بقيادة السيارة مع صديقتها دون إذنه، لكن بعد البحث عن حقيقة الفيديو اتضح أن ما أثير حوله غير صحيح على الإطلاق.
وتبيّن أن المقطع المتداول يعود للعام 2014، وهو في حقيقة الأمر يظهر فيه لحظة القبض على مبتز مسلح هدد فتاة بأحد مولات الرياض، أثناء محاولته الهرب بسيارته، حيث صدم عدة مركبات كانت متوقفة ما دفع المارة للتجمع حوله وأوسعوه ضرباً ما سبب حالة من الهلع بين النساء المتواجدات فبدأن بالصراخ.
وكانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد تلقت آنذاك بلاغاً من فتاة تفيد بتحرش شاب مسلح بها، وأرشدتهم على مكانه بمواقف المول، فأبلغت الهيئة الشرطة، التي تمكنت بمساعدة الحضور من القبض عليه.
وفق “أخبار 24”.
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