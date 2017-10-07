تعتزم الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم” استيعاب سيدات سعوديات للعمل في مراكز تقييم وتقدير أضرار المركبات، وذلك تماشياً مع الأمر السامي الخاص بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.
وقال مدير العلاقات العامة بالهيئة صالح الزويد إنه سيتم تحديث اشتراطات إنشاء مراكز التقدير، وعقد دورات تدريبية لتأهيل سيدات للعمل بالنشاط، مبيناً وفقاً لصحيفة “الوطن” أن ذلك سيكون بحسب ما يتطلبه سوق العمل.
من جهتها، أوضحت مصادر أن الهيئة بصدد السماح لـ30 مستثمراً للدخول في المجال ولإنشاء مراكز تقدير لحوادث المركبات وذلك تزامناً مع السماح للمرأة بالقيادة، مبينة أن هذه المراكز ستبدأ العمل في العام المقبل حيث سيوفر كل مركز 200 فرصة عمل جديدة.
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