كشفت الجمعية السعودية للغذاء والتغذية عن ارتفاع معدل السمنة وسط سكان المملكة بنسبة 70%، لافتة لما تسببه السمنة من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة والخطيرة.
وأوضح رئيس الجمعية الدكتور محمد بن صالح العمري، وفقاً لـ”الرياض”، أن السمنة تتسبب في ارتفاع معدل الإصابة بأمراض مثل السكر من النوع الثاني، وارتفاع الضغط وزيادة الكولسترول، وأمراض القلب وتصلب الشرايين، والذبحات، وصعوبات التنفس، وأمراض النوم، وتآكل المفاصل، وغير ذلك من الأمراض.
وأرجع الدكتور العمري ارتفاع معدلات السمنة بالمملكة لعدة أسباب منها، تحسن مستوى المعيشة في المملكة، وتغير النمط الغذائي وكثرة الأغذية المحتوية على النشويات والسكريات والدهون، ما يسهم في زيادة السعرات الحرارية المطلوبة لجسم الإنسان، بالإضافة لعدم ممارسة الرياضة، والجلوس الطويل والخمول، والاعتماد على وسائل المواصلات المريحة، وغيرها من الأنماط الحياتية غير الصحيحة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج