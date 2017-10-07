زار أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود مفتش وزارة التجارة والاستثمار المنوم بمستشفى المركزي، جراء إصابته بطلق ناري في قدمه أثناء تأديته عمله الميداني، وذلك للاطمئنان على صحته.
وكان وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي، أجرى أمس الجمعة اتصالاً هاتفياً من العاصمة الروسية موسكو للاطمئنان على صحة مراقب التجارة والاستثمار عبدالله بن نافع الرشيدي المصاب في قدمه، بعد تعرضه لإطلاق نار.
يذكر أن المراقب الرشيدي، تعرض يوم الخميس الماضي أثناء جولة تفتيشية للإصابة في قدمه، بعد أن اطلق أحدهم النار عليه، فيما تمكنت الجهات الأمنية من ضبط الجاني، تمهيداً لتقديمه للعدالة.
وفق “أخبار 24”.
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