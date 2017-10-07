منحت جامعة موسكو الحكومية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، شهادة الدكتوراه الفخرية، وذلك تقديراً لدوره في دعم الاستقرار والسلام الدولي وتنمية وتعزيز العلاقات الروسية السعودية.
وألقى خادم الحرمين الشريفين كلمة بهذه المناسبة، أكد فيها أن العلم أساس نهضة الأمم، ويسهم في تعزيز التسامح والمحافظة على المنجزات، وأعرب فيها عن شكره لمنحه شهادة الدكتوراه، داعياً مراكز العلم في المملكة وروسيا لمد جسور التواصل والتعاون فيما بينهما. وفق “أخبار 24”.
حضر المراسم منح الدكتوراه التي أقامها معهد العلاقات الدولية في موسكو، الوفد السعودي المرافق لخادم الحرمين، بالإضافة إلى مسؤولين وأكاديميين روس، على رأسهم رئيس المعهد أناتولي توركونوف، ووزيرة التعليم الروسية أولغا فاسيلييفا.
تجدر الإشارة إلى أن معهد العلاقات الدولية بموسكو يتبع وزارة الخارجية الروسية، ويعتبر من أهم المؤسسات التعليمية هناك، ويحظى بسمعة عالمية في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية.
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