نفى مصدر مقرب من حارس فريق كرة القدم الأول بنادي النصر متعب شراحيلي صحة الأنباء التي ترددت حوله مؤخراً مؤكداً أن اللاعب لم يتلق أي عرض للتجديد سواءً كان رسميا أو شفهيا من إدارة ناديه، وكذلك لم يتلق أي عرض من أي ناد على الرغم من أنه حالياً في الفترة الحرة التي تخوله التوقيع لأي ناد دون الرجوع لناديه الأصلي النصر، والتي مضى عليها حوالي أربعة أشهر ونصف.
وكانت آخر مشاركة لشراحيلي مع النصر أثناء البطولة العربية التي أقيمت في مصر وتحديداً في الإسكندرية قبل أن يتعرض لإصابة على مستوى الركبة حرمته من المشاركة مع زملائه في المباريات أو التمارين إلى ما قبل أسبوع تقريباً بعد أن أبدى جاهزية كبيرة. وفق “أخبار 24”.
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