أكد رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد الأستاذ حمد بن سليمان الصنيع أنه سيتم الرفع إلى مقام الهيئة العامة للرياضة بكافة العقود الاستثمارية التي تم توقيعها مع النادي خلال الفترات الماضية دون اعتمادها من جانب الهيئة العامة للرياضة, وذلك للتأكد من سلامتها ومطابقتها للانظمة واللوائح المعمول بها وبما يحفظ حقوق النادي ويحقق مصالحه.
وأكد رئيس النادي حرص معالي رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لرياضه على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه اي تجاوزات أو مخالفات في العقود المشار اليها ، معتبرا ان الدعم الكبير الذي يجده النادي سيهيئ أرض خصبة وصحية لكافة الاستثمارات الناجحة لما يملكه النادي من اسم ومكانة في الرياضة السعودية والإقليمية والقارية والعالمية وشعبية جماهيرية جارفة تؤكدها الإحصائيات الرسمية لعدد الحضور في الملاعب, وهي العوامل التي سيعمل مع مجلس الادارة على الاستفادة منها بأفضل طريقة ممكنة استثماريا. وفق “أخبار 24”.
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