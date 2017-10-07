سمحت إدارة المنتخب السوري لـ عمر خربين مغادرة المعسكر، والانضمام إلى تدريبات الهلال بعد إيقافه عن مواجهة الإياب أمام أستراليا.
و من المنتظر أن يلتحق مهاجم الهلال السوري عمر خربين بتمارين الفريق الأول بنادي الهلال يوم الاثنين القادم في أول مران للفريق وذلك بعد عودة البعثة من أبوظبي بعد انتهاء معسكره الحالي .
ويأتي التحاق خربين بالهلال بعد تأكد عدم مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة الإياب القادمة أمام استراليا بسبب تراكم البطاقات.
من جانب آخر واصل فريق الهلال الأول تدريباته في معسكر الفريق في العاصمة الاماراتية أبو ظبي، وتركزت التدريبات على الجانب اللياقي قبل أن يفرض الجهاز الفني مناورة في منتصف مساحة الملعب. وفق “أخبار 24”.
وعلى صعيد آخر ينتظر أن يشارك المحترف السوري عمر خربين في أول تمرين لنادي الهلال بعد عودة الفريق من المعسكر نظراً لغيابه عن لقاء الإياب لمنتخب بلاده بسبب تراكم البطاقات.
هذا وسسيخضع نواف العابد بعد عودة الفريق لبعض الإختبارات عبر جهاز قياس العضلات ليحدد الجهاز الطبي مدى إمكانية مشاركته في التدريبات الجماعية،
ومن جانب آخر بدأت ادارة الكرة في نادي الهلال بمخاطبة عدد من الأندية لخوض لقاء ودي بعد عودة الفريق الى الرياض.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج