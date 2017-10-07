وثق مقطع فيديو جانباً من معركة ضارية خاضتها القوات المسلحة قبالة منطقة نجران؛ لردع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.
ويكشف المقطع الذي صوره أحد الجنود طريقة صدّ القوات المسلحة لهجوم الحوثيين، موضحاً كثافة الذخيرة، التي أطلقتها القوات السعودية، مستخدمة الدبابات والمدفعية، إلى جانب العربات العسكرية المزودة بأسلحة ثقيلة.
ويحاول مصور المقطع شرح تفاصيل المعركة، التي امتدت على مساحة واسعة في منطقة جبلية.
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