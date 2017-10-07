قررت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استحداث وحدة تحت مسمى “وحدة الخبرة والمعرفة”؛ لتتولى مهمة استثمار الخبرات، لتطوير عملها ورفع كفاءة منسوبيها.
وأشار وكيل الرئاسة العامة للهيئة خالد الناصر، وفقاً لـ “عكاظ”، إلى أن الهيئة سعت لتطوير منسوبيها في العلاقات الإنسانية من خلال عدة برامج، بغرض مد جسور التعاون بينها والجمهور بصورة حسنة، منوهاً إلى المواصفات الجديدة التي تم اشتراطها مؤخراً لاختيار العضو الميداني.
وأوضح الناصر أن الوحدة الجديدة تمثل استجابة لما تضمنته توصية مجلس الشورى من مطالبات تصب في توثيق خبرات الهيئة وتجاربها، كي تكون سبيلاً للتطوير والتنسيق مع الجهات المختلفة، بما يخدم مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
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