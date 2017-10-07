اختفت فتاة باكستانية تبلغ من العمر 15 سنة في محافظة الطائف، بعد خروجها من منزلها وتوجهها إلى مكان مجهول، لتبدأ الجهات الأمنية حملة موسعة للبحث عنها بالتعاون مع أهالي قرية “مرفوض” التابعة لمركز شقصان، حيث تسكن أسرتها.
وأوضحت مصادر، بحسب صحيفة “سبق”، أن الأهالي عثروا على غطاء وجهها ملقى في الطريق العام، لافتة إلى أن فرق الدفاع المدني شاركت في عمليات البحث عن الفتاة، ومشطت وادياً في القرية.
فيما أكد والد الفتاة أن ابنته تعاني من “المس”، لكنها لم تختف من قبل، مشيراً إلى إحضاره عدداً من المشايخ لقراءة الرقية الشرعية عليها، فتتحسن حالتها لفترة، ثم تعود لتسوء مرة أخرى.
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