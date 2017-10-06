كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم (الجمعة)، عن أكثر أسماء المواليد تسجيلاً في فروع ومكاتب الأحوال المدنية في جميع مناطق المملكة خلال العام الماضي 1438هـ.
وأوضحت أن أسماء الإناث الأكثر شيوعاً بين المواليد هي: جوري وريما وفاطمة وكيان ونورة وسارة وجود وترف وغنى وحور.
أما الأسماء العشرة الأكثر شيوعاً بين المواليد الذكور، فهي: محمد وعبدالله وعبدالرحمن وعبدالعزيز وفهد وعلي وسلمان وعمر وخالد وسعود.
وفق “أخبار 24”.
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