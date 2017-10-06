قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي إن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى اطمأن على سلامة المعلم الذي تعرض للاعتداء بعد خروجه من مدرسته في أحد أحياء شرق مدينة الرياض.
وأوضح أن اطمئنان الوزير على سلامة المعلم مشرع عايض جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير، اليوم (الجمعة)، مشيراً إلى أن الوزير أكد للمعلم أن موضوع الاعتداء عليه قيد المتابعة مع الجهات الأمنية المختصة.
وكان المعلم خارجاً من مدرسته إلى متجر قريب، وبعد عودته إلى سيارته وجد ثلاثة أشخاص يحجزون سيارته باستخدام سيارتهم وكانوا بانتظاره، وبدأوا في الاعتداء عليه بالطعن بآلة حادة والضرب بعصا غليظة، وتمكن من التعرف على أحدهم؛ إذ إنه شقيق أحد الطلاب الذين يدرسهم. وفق”أخبار 24″.
واستطاع المعلم أن يعود إلى مدرسته رغم إصابته، وبادر زملاؤه المعلمون بنقله إلى المستشفى، الذي قرر إجراء عملية جراحية عاجلة له، في الوقت الذي شرعت فيه الشرطة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في الحادثة وضبط الجناة.
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