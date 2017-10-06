أظهرت لقطات فيديو متداولة نشرتها وسائل إعلام روسية جانباً من موكب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أثناء مروره، مساء أمس (الخميس)، في شوارع العاصمة الروسية موسكو.
ورافقت الموكب الذي يتضمن أكثر من 30 مركبة قواتُ الأمن الروسية تتقدمها دراجات نارية، كما أخليت الشوارع أمام الموكب الكبير الذي مر بسرعة من أمام أحد التقاطعات وسط العاصمة الروسية.
وتُعد زيارة خادم الحرمين الشريفين هي أول زيارة لملك سعودي إلى روسيا، ما يجعلها زيارة تاريخية بامتياز، كما أن الاتفاقيات والصفقات التي عقدها الجانبان جعلت المراقبين يصفون الزيارة بأنها تأسيس لمرحلة غير مسبوقة من العلاقات السعودية الروسية.
وفق “أخبار 24”.
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