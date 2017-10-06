أكدت مدينة الملك فهد الطبية، اليوم الجمعة، أنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات النظامية للتحقق فيما تداوله مغردون حول تحريض أحد منسوبيها الأجانب للمقيمين بالسرقة والتخريب قبل عودتهم إلى بلادهم.
وقالت المدينة في بيان مقتضب لها اليوم إنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية للتحقق فيما ورد في وسائل التواصل الاجتماعي وسوف يتم إعلان الإجراء المتخذ.
يشار إلى أن مغردين تناقلوا عبر “تويتر” رسالة تحريض لأحد موظفي المدينة، وهو مقيم، لمقيم آخر على تخريب منزل قبل تسليمه لمالكه وإتلافه وإيقاع ضرر كبير به. وفق “أخبار 24”.
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