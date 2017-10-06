وثق مقطع فيديو حادثا مروعا وقع فجر اليوم الجمعة في مدينة الرياض لشاب يمارس التفحيط بأحد الشوارع، ما أدى إلى اصطدام السيارة بعمود كهربائي بشكل عنيف.
وأظهر المقطع المصور الشاب يقود السيارة بسرعة كبيرة وهو يمارس التفحيط إلا أنه لم يستطِع أن يسيطر على مركبته، ما أدى إلى اصطدامه بعنف بعمود كهربائي وانقلاب السيارة.
وأبان المقطع قائد السيارة وهو يطير خارج السيارة بعد ارتطامها بالعمود الكهربائي، وقد نجا بأعجوبة من حادث خطير.
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