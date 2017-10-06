نعت اللجنة الأولمبية العربية السعودية لاعب المنتخب السعودي ونادي الصفا للسباحة فيصل عاطف الحسن، إثر توقف عضلة القلب خلال تدريبات المنتخب صباح اليوم بالدمام.
وتقدمت اللجنة الأولمبية في نعيها عبر حسابها بموقع “تويتر” اليوم (الجمعة)، لأسرة الفقيد وللوسط الرياضي بخالص العزاء والمواساة .
من جهته، أعلن نادي الصفا وفاة الحسن، حيث كتب على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إلى رحمة الله، بطل الصفا للسباحة ولاعب المنتخب السعودي الشاب فيصل عاصف الحسن، إذ وافته المنيّة أثناء أدائه للتمارين مع المنتخب في الدمام”. وفق “أخبار 24”.
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