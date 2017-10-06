ذكرت وزارة الخدمة المدنية إنها ستُعلن عن الوظائف الصحية الشهر القادم وذلك بسبب تعارض موعد إعلانها مع موعد إعلان الوظائف الإدارية ولتقارب الإعلانين الصحيين.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة حمد المنيف: “نظراً لتعارض إعلان الوظائف الصحية مع إعلان الوظائف الإدارية، ولتقارب الإعلانين الصحيين، فقد تم دمجهما في إعلان واحد سينشر في 20 صفر القادم”.
وبخصوص الوظائف الإدارية، أكد المنيف أنه سيتم الإعلان عنها في موعدها المحدد سلفاً وهو الأسبوع القادم.
وكان المنيف أرجع في وقت سابق عدم الإعلان عن الوظائف الإدارية في الموعد المحدد، لإتاحة المزيد من الوقت للجهات الحكومية لإضافة احتياجها من الوظائف الإدارية. وفق “أخبار 24”.
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