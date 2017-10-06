حذرت جهات رقابية بينها الهيئة العامة للغذاء ووزارة الصحة والمصلحة العامة للجمارك، من عدم الالتزام بالنسبة المسموح بها من بقايا المبيدات على المواد الغذائية المستوردة والمصنعة محلياً.
وكشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنها لاحظت عدم التزام بعض المنتجين والمصنعين بالحدود المسموح بها لبقايا المبيدات على المنتجات الغذائية، متوعدة بأنها لن تتهاون تجاه أي تجاوز بهذا الخصوص، منوهة بالمستودرين والمصنعين بضرورة الالتزام بالإجراءات والمواصفات المعتمدة خليجياً وسعودياً في استيراد أو تصنيع المواد الغذائية.
بدورها لفتت وزارة الصحة، وفقاً لـ”الحياة”، إلى الأضرار الصحية التي تنجم عن ارتفاع بقايا المبيدات على المنتجات والسلع الغذائية، مثل تأثيرها على الصحة العامة للجسم وعلى وظائف الكلى.
فيما أوضحت المصلحة العامة للجمارك، أن هناك إجراءات جديدة صدرت فيما يخص فسح المنتجات الخاضعة للرقابة بالمنافذ الحدودية مثل المنتجات الغذائية والطبية، داعية المستوردين إلى الالتزام بهذه الإجراءات الجديدة، التي تهدف لتجنب الغش التجاري والإضرار بالمستهلكين.
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