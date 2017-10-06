استهدفت طائرات التحالف مركبات عسكرية تابعة للمليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح أمس الخميس، وقامت بتدميرها، قرب الحدود السعودية.
وأظهر مقطع فيديو تم تصويره بواسطة طائرة بدون طيار لحظة تدمير تلك الأهداف العسكرية، حيث ذكرت مصادر وفقاً لموقـع”العربية نت” أن المركبات التي تم تدميرها كانت تقل عناصر تابعة للميليشيات في طريقها لزرع ألغام في المنطقة، والتقدم نحو حدود المملكة.
كما استهدفت مقاتلات التحالف مواقع لتجمعات الحوثيين ومخزناً للسلاح في مديرية بيحان غرب محافظة شبوة، فيما قصفت مدفعية الجيش اليمني والمقاومة الشعبية مواقع للميليشيات بجبهة مزوبة غرب محافظة الجوف.
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