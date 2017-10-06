ذكر مصدر في صندوق التنمية العقاري أن عدد المستفيدين المقدر أن يستفيدوا من برنامج “ضمانات التمويل العقاري” يبلغ نحو 50 ألف مستفيد من أصل 400 ألف مستفيد على قوائم الانتظار.
وقال المصدر بحسب صحيفة “المدينة” إن هذه الفئة من المستفيدين الذين ترفضهم البنوك والمؤسسات المالية لعدم قدرتهم بالوفاء بالمخاطر المالية، لافتاً إلى أن الصندوق سيضمن المخاطر المالية في عملية السداد، وأنه سيتم إطلاق البرنامج بعد 3 أشهر.
وكان صندوق التنمية العقاري قد وافق أمس الخميس، على إطلاق برنامج “ضمانات التمويل العقاري”، المتوقع أن يخدم شريحة كبيرة ممن هم على قوائم الانتظار، وسيتم تنفيذه فور استكمال الإجراءات الخاصة به.
ويهدف البرنامج إلى توفير التمويل العقاري للمستفيدين المتقدمين لصندوق التنمية العقاري، من قبل البنوك التجارية، وشركات التمويل لتغطية نسبة المخاطر للجهات التمويلية، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة النقد.
ومن المقرر أن يستفيد من البرنامج موظفو القطاعين المدني والعسكري، وموظفو القطاع الخاص، والمتسببون، حيث سيكون هناك تعاون عالي المستوى مع المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
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