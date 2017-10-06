صادرت وزارة التجارة إكسسوارات جوالات تحمل صوراً لشخصيات ذات مدلولات سياسية، من بينها صور “صدام حسين”.
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم “التجارة” عبدالرحمن الحسين إن الأنظمة المعمول بها في المملكة تمنع توزيع صور أو شعارات ذات مدلولات سياسية أو حزبية.
وأشار عدد من الناشطين بموقع “تويتر” لوجود العديد من المحلات التجارية والبسطات تبيع “كفرات” جوالات تحمل صورا لشخصيات مثل “صدام حسين” و”جيفارا”، لافتين إلى أن بعض محلات زينة السيارات تبيع ملصقات مماثلة.
وفق “أخبار 24”.
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