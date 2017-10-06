أصدر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل بن محمد عزت، اليوم الخميس، قرارا بتكليف معيض الشهري برئاسة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.
وأوضح بيان رسمي لاتحاد كرة القدم أن عزت أصدر عدة قرارات وفقا للصلاحيات الممنوحة له، منها قبول استقالة عضو مجلس الإدارة حمد الصنيع من عضوية مجلس إدارة الاتحاد ومن رئاسة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.
وأضاف البيان أن رئيس الاتحاد قرر تكليف الشهري برئاسة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.
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