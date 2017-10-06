احتفل نائب رئيس تحرير صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الأستاذ عبدالرحمن بن صالح البعيجان بزاوجه على كريمة الأستاذ خالد بن محمد الخضير وذلك بقاعة الورود للاحتفالات بمحافظة الخرج وسط حضور كثيف من الأهل والاقرباء والاصدقاء من مسؤولين واعلاميين .
“البعيجان” الذي انضم للصيحفة عام 1430 وتدرج فيها حتى اصبح نائبا لرئيس تحريرها الاستاذ سعود الضحوك ولا يزال أكفا العاملين بالصحيفة اضافة لتميزه بقسم النشر والاعلام بغرفة الخرج الصناعية والتجارية .
حضر من منسوبي الصحيفة عضو مجلس ادارتها أ.ابراهيم التميمي ومستشاريها الاعلاميين أ.محمد الحطيم وأ.مازن العسرج وحضر محريرها السابقين أ.طارق خاتم العتيبي وأ. خالد هلال المطيري وأ.مسلم خجيم الدوسري أ.مشعل فهد المطيويع وحضر من منسوبيها كذلك أ.عبدالعزيز اليياهي و أ.حمد السويحب أ.فهد المرحوم .
كل الأمنيات الصادقة للبعيجان بالتوفيق وبارك الله لك وبارك عليك وجمع كلا في خير .
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