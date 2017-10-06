كشفت رئاسة أمن الدولة عن مضبوطات الخلية الإرهابية التابعة لتنظيم داعش التي داهمتها الأجهزة الأمنية في 3 مواقع مختلفة بالعاصمة، والتي كانت تستهدف مقرين تابعين لوزارة الدفاع في مدينة الرياض بعملية انتحارية.
وأوضحت الرئاسة أن إجراءات التفتيش للمواقع التي جرى مداهمتها أسفرت عن ضبط (سلاحي رشاش كلاشنكوف، وذخيرة حية، وأسلاك تستخدم في التشريك، وصواميل معدنية، ومواد كيمائية تُستخدم في صناعة المتفجرات، وعبوات تحتوي على مياه مقطرة وسوائل حارقة، وقوالب حديدية لاصقة بكميات كبيرة تُستخدم كعبوات متفجرة).
وأضافت أن فرق الأدلة الجنائية باشرت مهامها في رفع أشلاء الانتحاري الذي قام بتفجير نفسه عقب تضييق الخناق عليه والآثار المتخلفة في المواقع الثلاثة وإجراء الفحوص المعملية لجميع المضبوطات.
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