ابتدعت مواطنات من محافظة أبوعريش بمنطقة جازان، أسلوباً جديداً لتجنب فصل الكهرباء عنهن؛ بسبب عدم قدرتهن على دفع فاتورة الكهرباء الخاصة بالمنزل لمعاناة والدهن من أزمة صحية تسببت في دخوله أحد المستشفيات.
وذكرت مصادر وفقاً لـ”سبق”، أن موظفاً بكهرباء أبوعريش تفاجأ خلال مروره على منازل أحد قرى المحافظة لجمع مستحقات الكهرباء، بوجود رسالة على عداد كهرباء أحد المنازل دون فيها :”لا تفصل علينا أبونا في المستشفى وبنسدد آخر الشهر”، كما وجد ورقة أخرى بالقرب من العداد كتب عليها: “نحن حريم في البيت ووالدنا منوم في المستشفى وعلينا 700 ريال فقط، وراح نسدد الفاتورة نهاية الشهر”.
وأضافت المصادر أن أحد موظفي كهرباء أبوعريش تكفل بدفع فاتورة الكهرباء عن منزل المواطنات بعدما سمع قصة الورقتين المكتوبتين من زميله.
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