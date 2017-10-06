قضت المحكمة الجزائية في جدة، اليوم (الخميس)، بالسجن لمدة سنة وغرامة 20 ألف ريال على شاب ظهر في عدة مقاطع فيديو يقتل القطط في جدة، إضافةً إلى مصادرة سلاح بدون ترخيص كان بحوزته، لمخالفته نظام جرائم المعلوماتية.
وأدانت الجزائية الشاب، وفقًا لـ “سبق”، بمخالفة النظام، عبر إنتاج وتخزين وإرسال مواد مصوّرة مخلة بالقيم الدينية والآداب العامة، وإثارة الرأي العام من خلال نشرها في شبكات التواصل الاجتماعي.
كما تم إيقافه على ذمة القضية، مع مصادرة جهازه الجوال وإغلاق حسابه في موقع التواصل الإلكتروني “سناب شات” ومصادرة سلاح من نوع بندقية ساكتون هوائية.
وكان أمير منطقة مكة المكرمة أمر شرطة المنطقة بالقبض عليه، والتحقيق معه، وتطبيق العقوبات بحقه، منذ قرابة الشهرين، بعد ظهوره في مقاطع فيديو متداولة يقتل مجموعة من القطط مستخدماً بندقية صيد هوائية، أثارت موجة غضب في وسائل التواصل الاجتماعي.
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