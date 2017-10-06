تمكنت شرطة محافظة تربة بمنطقة مكة المكرمة من القبض على 5 متسللين من الجنسية الإثيوبية وبحوزتهم أسلحة بيضاء وسواطير، فيما أحيل المقبوض عليهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنهم.
وتشير التفاصيل وفقاً لـ”سبق”، إلى أن الجهات الأمنية تعاملت مع عدة بلاغات تقدم بها مواطنون بمحافظة تربة تفيد بوجود تجمع لأشخاص من الجنسية الإثيوبية بمركز الحشرج، لتقوم بتحريك فرق الدوريات الأمنية والبحث الجنائي لتعقب المبلغ عنهم وضبطهم.
بدورها وضعت الدوريات الأمنية خطة للإيقاع بالمتسللين الخمسة من خلال نصب كمين لهم ليجرى القبض عليهم واحداً تلو الآخر.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج