أبرم رئيس شركة أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر أمس الخميس، 5 مذكرات تفاهم مع كبرى شركات الطاقة الروسية، وذلك خلال أعمال منتدى الاستثمار السعودي الروسي الأول في موسكو.
وشملت الاتفاقيات الموقعة مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والصندوق الروسي للاستثمار المباشر؛ للاستثمار في قطاعي خدمات الطاقة والتصنيع، لتمهد الطريق أم تطوير الأعمال الجديدة عبر سلسلة القيمة للطاقة، وخدمات حقول النفط والتصنيع، ومجمع الصناعات البحرية في رأس الخير، والشراكات المرتقبة في مدينة الطاقة الصناعية التي طورتها أرامكو.
كما وقعت أرامكو مذكرة تفاهم مع رائدة شركات الغاز في روسيا “غازبروم”، تمكنها من تطوير محفظة أعمال كبيرة تعنى بالتنقيب عن الغاز وإنتاجه على الصعيد الدولي، فضلًا عن المساعدة على ظهور موردين جدد في السوق السعودية، وتضم عدة موضوعات منها تجارة الغاز الطبيعي المسال، وسلسلة القيمة للغاز الطبيعي المسال والتنقيب والتطوير وتخزين المنتجات. وفق “أخبار 24”.
وأبرمت أرامكو مذكرة تفاهم مع شركة “ليتاسكو” الذراع التسويقية والتجارية الدولية لشركة “لوك أويل” إحدى أكبر شركات النفط الروسية، لتكون نافذة توصيل أرامكو إلى مصافي البحر الأبيض المتوسط، الذي يشهد توسعًا كبيرًا للشركات الروسية.
كما وقعت مذكرة تفاهم مع شركة “غازبروم نفط” للتعاون في مجال التقنيات والبحوث والتطوير، ومذكرة مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، وشركة سيبور الروسية المختصة في التسويق الاستراتيجي للبتروكيماويات، كي تتمكن جميع الأطراف من الاشتراك في تقييم الفرص المحتملة للتعاون في قطاع البتروكيماويات.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج