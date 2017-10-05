من منطلق أهمية التعلم النشط في إيجاد بيئة تعليمية إيجابية قامت إدارة التعليم بالخرج متمثلةً بقسم الإشراف التربوي قسم العلوم المسلكية بتنفيذ ورشة التعلم النشط تحت شعار ( نحو تعلم نشط فاعل ) يوم الأربعاء ١٤ /١ /١٤٣٩ في ثانوية العالية تحت إشراف المشرفة التربوية هيفاء المشعوف ..
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تعليم الخرج ينفذ ورشة التعلم النشط تحت شعار ( نحو تعلم نشط فاعل )
تعليم الخرج ينفذ ورشة التعلم النشط تحت شعار ( نحو تعلم نشط فاعل )
الخرج اليوم - عبدالرحمن البعيجان :
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