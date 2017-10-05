أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الخميس)، صندوق استثمار مشتركاً بمليار دولار.
جاء ذلك خلال توقيع عدة اتفاقيات بين الطرفين تضمنت الإعلان عن شراكة لزيادة استثمار صندوق الاستثمارات العامة في شركات التكنولوجيا الروسية.
وتضمنت الاتفاقيات توقيع شركة “سايبور” الروسية اتفاقية مع أرامكو، السعودية لاستكشاف الفرص في البلدين وشراكة بين روسيا وصندوق الاستثمارات العامة و”مبادلة” للاستثمار في البنية التحتية، من خلال اتفاقية تساعد صندوق الاستثمارات العامة على اكتشاف فرص في الشركات الروسية التقنية.
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