شهدت أعمال القمة السعودية الروسية التي انطلقت اليوم (الخميس) في موسكو بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توقيع عدد من الاتفاقيات في عدة مجالات.
ومن المتوقع أن تحقق هذه الاتفاقيات نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز التعاون بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية.
وفيما يلي قائمة بالوثائق الموقعة:
– مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
– مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة الروسية ووزارة التجارة والاستثمار السعودية.
– خارطة طريق سعودية روسية للتعاون الاقتصادي والتجاري.
– مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل والتنمية والحماية الاجتماعية.
– برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بين روسيا والمملكة.
– برنامج تعاون في المجالات الزراعية.
– مذكرة برنامج تنفيذي للتعاون في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.
– عقود لتوريد أنظمة عسكرية ومذكرة تفاهم لنقل وتوطين تقنية تلك الأنظمة في المملكة.
– مذكرة تفاهم لإنشاء منصة روسية سعودية للاستثمار في مجال الطاقة.
– مذكرة تفاهم لإنشاء منصة للاستثمار في مجال التكنولوجيا.
– مذكرة تفاهم خاصة للاستثمار في مشاريع للطرق والقطارات الخفيفة.
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