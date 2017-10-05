عبر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن سعادته بالتواجد في روسيا، ودعاه لزيارة المملكة.
وقال خادم الحرمين في كلمته، خلال لقائه الرئيس الروسي في الكرملين اليوم الخميس “نحن سعداء بوجودنا في بلدكم الصديق، ونتطلع إلى تعزيز العلاقات بين بلدينا بما يخدم السلم والأمن والاستقرار ونمو الاقتصاد العالمي”.
وأضاف أن المجتمع الدولي اليوم مطالب بتكثيف الجهود لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، مشيرا إلى أن المملكة دعت إلى تأسيس مركز دولي لمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة.
وأكد أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ونتائج الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ اليمن ووحدته واستقراره.
ودعا خادم الحرمين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة المملكة، فيما رد الرئيس الروسي بقبول الدعوة.
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