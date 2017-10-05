يناقش مجلس الشورى خلال جلساته العادية الأسبوع المقبل عددا من الموضوعات، أبرزها نظام العمل وفصل مؤسسة البريد عن وزارة الاتصالات، وكذلك تقييم التعريفة الجديدة للكهرباء.
كما يناقش المجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والخمسين الاثنين القادم، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وقدمت اللجنة توصياتها إلى المجلس الوزارة ، داعية إلى العمل على مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وسد الثغرات الموجودة فيه بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل غير المشروع، وإعادة النظر في استراتيجية التوظيف، والعمل على رفع نسبة الوظائف المخصصة للنساء بزيادة الفرص الوظيفية المخصصة لهن.
كما يناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث طالبت بوضع خطة تنفيذية ومؤشرات أداء لتحويل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى صناعة وطنية منتجة وبكوادر سعودية خلال فترة زمنية محددة، ودراسة فصل مؤسسة البريد عن وزارة الاتصالات. وفق”أخبار 24″.
وخلال الجلسة العادية السابعة والخمسين التي تُعقد الأربعاء المقبل، من المقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتقييم التعريفة الجديدة للكهرباء، والتعريفات المقترحة مستقبلياً، مع احتساب تطور كفاءة التشغيل، ومعالجة الوضع المالي للشركة السعودية للكهرباء، بما في ذلك القروض القائمة وإنشاء حساب الموازنة.
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