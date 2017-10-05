علّقت الشؤون الصحية بمحافظة جدة، اليوم (الخميس) على شكوى مواطن اتهم مستشفى خاصاً بجدة بحرمان زوجته من الإنجاب مدى الحياة، بتوصل لجنة التحقيق إلى أن الإجراء سليم وضروري.
وقال الناطق باسم صحة جدة، عبدالله الغامدي، إنه بعد إبداء المواطن عدم قناعته بالإجراء، تم تشكيل لجنة بعضوية عدد من المختصين، بينهم استشاريان سعوديان من ذوي الخبرة والكفاءة.
وانتهت اللجنة إلى أن الإجراء المتخذ بربط الأنابيب كان بسبب حاجة المريضة وحرصاً على حياتها للحيلولة دون استئصال الرحم وحصول نزيف شديد أثناء الولادة مستقبلاً، وذلك بعد فحصها ملف المريضة والإفادات ودراسة الحالة المرضية.
وأشار الغامدي إلى تضارب أقوال الشاكي حيال تعامله مع الإجراء المتخذ من المستشفى، طالبًا إحالة المعاملة إلى النيابة العامة، وقد أجيب طلبه في ذلك لتحديد مدى صحة ما يدعيه بخصوص التزوير. حسب “أخبار 24”.
وكان فنان شهير قد تقدم بشكوى ضد أحد المستشفيات الكبرى في جدة، سبتمبر الماضي، لتسببه في إلحاق ضرر بزوجته والتسبب في حرمانها من الإنجاب بعد خطأ طبي ارتكبته طبيبة مقيمة.
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