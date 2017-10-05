استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالكرملين، وذلك لعقد قمة تاريخية بين الطرفين.
وشهد “الكرملين”، مراسم استقبال رسمية للملك سلمان، وتم عزف السلام الوطني للدولتين، وفي خلفيتهما العلم السعودي والروسي، فيما اصطف المسؤولون السعوديون والروس على الجانبين.
وكان خادم الحرمين الشريفين، وصل إلى دولة روسيا الاتحادية، أمس (الأربعاء)، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، بدعوة من الرئيس الروسي.
وقد استقبل خادم الحرمين الشريفين النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي ايغور شوفالوف وسفير المملكة عبدالرحمن الرسي، ثم أجريت مراسم استقبال رسمية، وستشهد الزيارة توقيع اتفاقيات بين البلدين في مختلف المجالات.
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