أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، أنها أودعت اليوم الخميس معاشات الشهر الحالي في الحسابات المصرفية للمستفيدين.
ودعت المؤسسة المستفيدين لمراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من إيداع المعاش، أو الاتصال خلال وقت العمل الرسمي على الرقم 8001248889.
أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، أنها أودعت اليوم الخميس معاشات الشهر الحالي في الحسابات المصرفية للمستفيدين.
ودعت المؤسسة المستفيدين لمراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من إيداع المعاش، أو الاتصال خلال وقت العمل الرسمي على الرقم 8001248889.
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