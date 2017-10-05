أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الانتهاء من كامل أعمال مسار قطار الحرمين السريع الذي يربط مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وكان رئيس هيئة النقل العام رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية رميح الرميح، قد ذكر أن تشغيل القطار سيتم في نهاية عام 2017م.
يُذكر أن مشروع قطار الحرمين هو خط حديدي مزدوج بطول 450 كيلو متراً ويشمل 35 قطاراً مجهزة بأحدث الوسائل التقنية، يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأنشئ ليخدم نحو 60 مليون راكب سنوياً معظمهم من الحجاج والمعتمرين الزوار.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج