ذكرت مصادر أن شركة “أبل” بدأت بالتنسيق مع الشركات السعودية التي تستورد منتجاتها، لتهيئة خدمة “فيس تايم” لمستخدمي أجهزة أبل في المملكة.
وأضافت المصادر وفقا لـ”سبق” أنه من المتوقع أن تقوم شركة أبل بتحديث الأجهزة التي لا تعمل الخدمة فيها خلال الأسابيع المقبلة.
يشار إلى أن أجهزة شركة أبل التي تستورد من قبل الوكلاء الرسميين لها لا تحتوي على خدمة “فيس تايم” بسبب حجبها في المملكة.
يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أعلنت مؤخراً رفع الحجب عن أغلب تطبيقات المكالمات الصوتية والمرئية.
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