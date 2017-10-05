بتوجيه من رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / أحمد بن محمد البكيري للإدارات المخولة بالبلدية بالتعاون مع إداة الدفاع المدني حول الحريق الهائل والذي إندلع صباح اليوم بأحد المستودعات في حي الخزامى حيث بدأت أعمال النظافة بتنظيف الشوارع المجاورة لمنطقة الحريق والتي تسبب الحريق فيها بعمل أنزلاقات وحوادث للسيارات إضافة إلى الجهود المبذولة من إدارة صحة البيئة لعمل اللازم في إتلاف جميع المواد الغذائية داخل المستودعات .
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