اشار مصدر مسؤول في النادي الاهلي الى أن ادارة النادي الاهلي بقيادة رئيس النادي الأمير فهد بن خالد وبالاتفاق مع بندر الاحمدي المستشار الفني للادارة، قد عرضت ملف اللاعب البرازيلي ماركينهو على مدرب الفريق الأهلاوي الذي رفض الحديث عن التغييرات الفنية في هذا الوقت المبكر على فترة الانتقالات الشتوية.
يذكر أن البرازيلي ماركو انطونيو الشهير بماركينهو (31 عاما) قد احترف بالدوري السعودي مع قطبي جدة، بداية مع نادي الاتحاد، ومن ثم مع الاهلي الذي حقق معه بطولتي الدوري وكأس الملك ومن ثم رحل الى نادي فلومينسي البرازيلي. وفق لـ «اليوم».
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