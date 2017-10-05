كشف الرئيس الجديد المكلف للاتحاد حمد الصنيع بأنه لم يشعر بالخوف بعد أن تم تكليفه لرئاسة الاتحاد بل أنه أبدى جاهزية تامة لتسلم مهام الرئيس بعد أن وضعه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة محل ثقة للمنصب.
وأبدى الصنيع فرحته بانضمامه للنادي الذي قضى فيه أغلب أيام عمره: عندما دخلت النادي تذكرت أني خطوت قبل 31 عاما أول خطوة داخل النادي. وذكر الصنيع أن أول مهامه التي يسعى للعمل عليها هي التواصل مع هيئة الرقابة والتحقيق لبحث ملف الاتحاد.
وحول رئاسته والقضايا التي تحاصر النادي: التخلص من القضايا أول أهدافي، لم أطلع عليها بشكل نظامي بعد لاني لم أستلم الرئاسة رسميا، وسأعلن مجلس إدارتي الجديد يوم الخميس. وفق “العربية نت”.
وبخصوص مستحقات اللاعبين: وعدت اللاعبين بأن لا تتأخر رواتبهم، وأن يستلموها دائما من دون تأخير. ولم يبدي الصنيع خوفه من المنصب الجديد: لست خائفا من الديون كون ثقة تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بي أعطتني دافع قويا.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج