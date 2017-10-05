أكـد الجهاز الإداري لنادي الهلال السعودي، أن لاعب الوسط، نواف العابد، سيكون جاهزا للمشاركة في مباراة الفريق القادمة، أمام بيرسبوليس الإيراني، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، يوم 17 أكتوبر/تشرين أول الحالي، بالعاصمة العمانية مسقط.
وأدى العابد، اليوم الأربعاء، برنامجه التأهيلي، على فترتين، صباحية ومسائية، تخلّله تدريبات بالكرة؛ وذلك في الفترة المسائية.
من جهة أخرى، واصل الهلال تدريباته الاعتيادية، خلال معسكره في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث تركز المران الصباحي على الجوانب البدنية، إذ أدى اللاعبون تدريبات في صالة الإعداد البدني، بعد أن قسّمهم الجهاز الفني إلى مجموعتين.
وشتمل المران المسائي على الجانبين اللياقي والفني، إذ قسّم الجهاز الفني الفريق إلى ثلاث مجموعات، حيث أدت كل مجموعة تدريبات لياقية، وتدريبات على التسديد والكرات العرضية، اختتمها المدير الفني الأرجنتيني، رامون دياز، بمناورة على جزء من مساحة الملعب. وفق “كووورة”.
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