شهدت العاصمة الروسية موسكو، انطلاق أعمال منتدى الاستثمار الروسي- السعودي، وذلك على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى موسكو.
ويشارك في المنتدى ممثلون عن 200 شركة من روسيا والمملكة، إضافة إلى مسؤولين كبار، مثل وزيري الطاقة؛ الروسي ألكسندر نوفاك، والسعودي خالد الفالح.
وأعلن وزير الطاقة خالد الفالح خلال المنتدى أن اليوم سيشهد توقيع اتفاقية مع روسيا تتعلق بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية واستكشاف الفضاء. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أنه سيتم استثمار 3 مليارات دولار بروسيا، موزعة بالتساوي للطاقة وتقنية المعلومات والبنية التحتية، كما سيتم تفعيل مذكرة تفاهم سابقة تتعلق باستثمار السعودية في الصندوق السيادي الروسي باستثمار 10 مليارات دولار.
من جانبه، كشف ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، عن منح 4 رخص للشركات الروسية، والعمل على زيادة الواردات والصادرات بين البلدين.
كما أعلن تشكيل لجنة سعودية روسية لتعزيز العلاقات الثنائية، وفريق عمل لتذليل العقبات التي تواجه رجال الأعمال بين البلدين.
فيما أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية أن المملكة تخطط للاستثمار في أكثر من 25 مشروعاً في روسيا، في مجالات صناعة السلع الاستهلاكية والزراعة والعقارات والبنية التحتية والنفط والغاز وغيرها.
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